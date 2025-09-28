Защитник ЦСКА рассказал, как ему играется с партнерами

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что без проблем действует в паре с другими партнерами по амплуа. Его слова передает «Советский спорт».

«У нас все отлично по взаимопониманию с Виктором. В паре с Абдулкадыровым я еще не играл, но мне комфортно с ними действовать на поле. Я могу со стороны своего опыта что-то подсказать молодым ребятам. Плюс я знаю их лучшие качества, чтобы подстроиться под их стиль», — заявил Дивеев.

Игра ЦСКА — «Балтика» завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой пятую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

