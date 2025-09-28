«Барселона» повторила 80-летний рекорд

Каталонская «Барселона» повторила рекорд клуба по продолжительности голевой серии, установленный в 1944 году. Об этом сообщает Opta.

Сине-гранатовые по ходу матча седьмого тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» забили в 44-м матче подряд. За это время «Барселона» отличилась 125 раз. Это стало повторением серии, продлившейся с ноября 1942 года по февраль 1944 года. За тот промежуток времени каталонцы отличились 139 раз.

Игра «Барселона» — «Реал Сосьедад» завершилась со счетом 2:1. После этой победы подопечные Ханси Флика набрали 19 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

