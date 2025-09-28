«Вообще непредсказуемый»: ветеран «Спартака» назвал фаворита в матче с «Пари НН»

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время своей профессиональной карьеры выступавший, в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче десятого тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые примут нижегородский «Пари НН».

«Спартак» приучил нас, что он вообще непредсказуемый и может на ровном месте испытать проблемы. Но думаю, что все равно в игре с «Пари НН» он – фаворит. Как он будет выглядеть – с разгромным счетом или же просто победит… Но, скорее всего, красно-белые забьют больше трех мячей», — отметил Масалитин.

«Спартак» после неудачного старта не проигрывает в Российской премьер-лиге уже на протяжении пяти встреч и занимал перед началом десятого тура шестое место с 15 очками. «Пари НН» с шестью набранными баллами располагается на 15-й позиции.

