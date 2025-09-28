На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Вообще непредсказуемый»: ветеран «Спартака» назвал фаворита в матче с «Пари НН»

Экс-футболист Масалитин: «Спартак» приучил к своей непредсказуемости
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время своей профессиональной карьеры выступавший, в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче десятого тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые примут нижегородский «Пари НН».

«Спартак» приучил нас, что он вообще непредсказуемый и может на ровном месте испытать проблемы. Но думаю, что все равно в игре с «Пари НН» он – фаворит. Как он будет выглядеть – с разгромным счетом или же просто победит… Но, скорее всего, красно-белые забьют больше трех мячей», — отметил Масалитин.

«Спартак» после неудачного старта не проигрывает в Российской премьер-лиге уже на протяжении пяти встреч и занимал перед началом десятого тура шестое место с 15 очками. «Пари НН» с шестью набранными баллами располагается на 15-й позиции.

Ранее легенда «Зенита» заявил, что у игрока команды проблемы с психологией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами