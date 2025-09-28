Опубликованы составы «Спартака» и «Пари НН» на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Дмитриев, Зобнин, Жедсон, Барко, Маркиньос, Угальде, Солари.

«Пари НН: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Майга, Смелов, Ивлев, Лесовой, Боселли, Олусегун.

Встреча состоится 28 сентября. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В прошлом туре «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ближайший месяц столичная команда играет без главного тренера Деяна Станковича на бровке во время матчей. Специалист был дисквалифицирован в Российской премьер-лиге и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

