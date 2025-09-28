Стало известно имя нового генерального директора ФФККР

Светлана Бажанова стала новым генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), на этой должности она сменила Александра Когана. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

Коган теперь будет занимать должность генерального секретаря, советника президента. Решение о назначении Когана на новую должность связано с длительным отсутствием российских спортсменов на международных соревнованиях и возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее в ISU рассказали, возможно ли участие российских фигуристов на чемпионатах мира и Европы.