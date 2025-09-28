В Госдуме осудили позицию МОК по израильским и российским спортсменам

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков не согласился с позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по израильским и российским спортсменам, передает «ВсеПроСпрорт».

«Налицо двойные стандарты. По-хорошему, нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши атлеты», — сказал Жуков.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

24 сентября 2025 года стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

Ранее в Госдуме выступили за отстранение Израиля от международных турниров.