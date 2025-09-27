В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет полноценно вернуться на лед

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, когда российский нападающий Александр Овечкин может полноценно вернуться на лед, заявив, что перед этим он должен будет провести тренировку в контактном джерси, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Перед тем как сыграть, он должен провести тренировку в полноценном, контактном джерси. Я говорил о двух матчах: это не самый идеальный вариант, но есть вероятность, что он сыграет обе домашние игры», — сказал Карбери.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

