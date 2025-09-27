В «Спартаке» заявили о намерении биться за первое место

Помощник главного тренера «Спартака» Деяна Станковича Ненад Сакич заявил, что все в команде понимают, какие задачи стоят перед ними. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Мы находимся здесь и стараемся, чтобы команда была боеспособной и билась в каждом матче. Сейчас турнирное положение такое, что мы отстаем от первого места на четыре очка. Естественно, мы должны продолжать сражаться. У нас хорошая команда, и мы должны верить и биться за первое место», — заявил он.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ближайший месяц команда будет вынуждена играть без главного тренера Станковича на бровке во время матчей. Специалист был дисквалифицирован в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

В матче десятого тура национального первенства «Спартак» на своей арене примет «Пари Нижний Новгород» 28 сентября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой встал на защиту Станковича.