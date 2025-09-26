На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Слабенькая атака»: легенда ЦСКА о состоянии армейцев

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: на какой-то злости мы должны обыграть «Балтику»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что армейцы должны переиграть калининградскую «Балтику» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У меня двоякое впечатление от ЦСКА. Вроде классно играли с «Краснодаром», бомбили их. Но потом невзрачно сыграло с «Ростовом» и «Сочи», где с игры не забили ни одного года, ни одного. Слабенькая у нас атака для команды, которая претендует на высокие места. Но на какой-то злости мы должны «Балтику» обыграть в этот раз», — заявил он.

Матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится 28 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:30 по московскому времени.

18 сентября команды встречались в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая также состоялась в Москве, завершилась победой калининградского клуба в серии послематчевых пенальти. До этого в чемпионате России армейский клуб сыграл вничью с «Краснодаром» и проиграл «Ростову».

Ранее ветеран «Спартака» предсказал проблемы «Зениту».

Футбол. Чемпионат России
