Загитова: однажды сломала ногу на турнире, выступая со сломанной рукой

Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова в рамках марафона «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде призналась, что во время карьеры несколько раз получала сотрясения мозга, и рассказала о других травмах.

«Когда мы падаем, мы обычно падаем на руку, и каждый раз это очень травмоопасно. В итоге получилось так, что я ее просто сломала. Но с переломом руки можно выступать, и я поехала на соревнования, где неудачно приземлилась и сломала ногу», — поделилась она.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

4 сентября Загитова сообщила, что готовится пройти обучение по новой специальности. Она добавила, что ей предстоит 257 учебных часов — 17 модулей, в которых будет в совокупности 100 лекций. По окончании обучения и после успешной сдачи экзаменов она получит диплом МГУ.

Ранее Дмитрий Губерниев дал совет Загитовой по поводу пения.

