Легенда «Динамо»: дисквалификация Станковича идет на пользу «Спартаку»

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин заявил, что дисквалификация тренера столичного «Спартака» Деяна Станковича идет команде на пользу, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» — самая непредсказуемая команда РПЛ. Она больше зависит от вдохновения. Отсутствие Станковича? Судя по последним результатам, это идет команде на пользу», — сказал Точилин.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

В минувшем туре «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

