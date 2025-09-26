Тренер по фигурному катанию: спортсмены из других стран стараются подтянуться к нашему уровню

Легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что фигуристы и тренеры из других стран стараются подтянуться к уровню россиян, передает RT.

«Никто не сидит и не ждёт, когда придут русские. Я как раз вижу, как спортсмены и тренеры из других стран стараются подтянуться к нашему уровню, и где-то могут быть сейчас даже сравниваемы», — сказала Москвина.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

