На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Шансы на победу возрастут»: легенда ЦСКА о том, как обыграть «Балтику»

Экс-игрок Масалитин: если ЦСКА будет играть в футбол «Балтики», будут проблемы
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» поделился размышлениями о предстоящем матче армейцев с калининградской «Балтикой» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и рассказал, при каком условии у ЦСКА могут возникнуть проблемы.

«Ну, если ЦСКА будет играть в свою игру... Мы видели, был матч в Кубке, где «Балтика» заставила играть в свой футбол. ЦСКА в первом тайме играл так, что было много борьбы, единоборств, чем и сильна «Балтика». А во втором тайме вышел [Иван] Обляков, и появился футбол, который импонирует и самим футболистам, и болельщикам. В этот период они и забили, правда, уже в конце пропустили. Если армейцы будут играть, как хочет «Балтика», значит, будут проблемы. Если будут играть в свой футбол, то шансы на победу возрастут», — заявил он.

Матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится 28 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:30 по московскому времени.

18 сентября команды встречались в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая также состоялась в Москве, завершилась победой калининградского клуба в серии послематчевых пенальти.

Ранее ЦСКА раскритиковали после победы над «Сочи».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами