«Шансы на победу возрастут»: легенда ЦСКА о том, как обыграть «Балтику»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» поделился размышлениями о предстоящем матче армейцев с калининградской «Балтикой» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и рассказал, при каком условии у ЦСКА могут возникнуть проблемы.

«Ну, если ЦСКА будет играть в свою игру... Мы видели, был матч в Кубке, где «Балтика» заставила играть в свой футбол. ЦСКА в первом тайме играл так, что было много борьбы, единоборств, чем и сильна «Балтика». А во втором тайме вышел [Иван] Обляков, и появился футбол, который импонирует и самим футболистам, и болельщикам. В этот период они и забили, правда, уже в конце пропустили. Если армейцы будут играть, как хочет «Балтика», значит, будут проблемы. Если будут играть в свой футбол, то шансы на победу возрастут», — заявил он.

Матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится 28 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:30 по московскому времени.

18 сентября команды встречались в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая также состоялась в Москве, завершилась победой калининградского клуба в серии послематчевых пенальти.

Ранее ЦСКА раскритиковали после победы над «Сочи».