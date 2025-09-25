Легенда «Локомотива» анонсировал скорое возвращение России

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью Metaratings заявил, что чувствует оттепель в отношении российских клубов и сборной от международного сообщества.

По его словам, в ближайшее время россияне вновь смогут соревноваться на международном уровне.

«Вы же знаете продолжение фразы про «наши ожидания». Мне кажется, скоро нас вернут. Подвижки уже идут», — заявил Сычев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

