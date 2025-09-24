На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сыграет ли Овечкин в ближайшем матче «Вашингтона»

Овечкин пропустит вторую предсезонную игру «Вашингтона» из-за травмы
Nick Wass/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит второй предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом написал журналист Том Гулитти в социальной сети X.

«Алекс Овечкин не поедет в Херши на предсезонную игру с «Филадельфией Флайерз», подтвердил тренер Спенсер Карбери. Специалист заявил, что тот факт, что Овечкин снова встал на коньки и сделал больше, чем вчера, является хорошим знаком», — отметил он.

Игра состоится 26 сентября, начало — 2:00 по московскому времени.

18 сентября игрок покинул первую тренировку команды из-за травмы нижней части тела. После этого хоккеист пропустил несколько тренировок и не сыграл в предсезонном матче национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз». 23 сентября стало известно, что хоккеист вернулся к неконтактным тренировкам на льду.

По итогам прошлого сезона НХЛ в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Ранее появились подробности о тренировке Овечкина после травмы.

Хоккей. НХЛ
