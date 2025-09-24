«Сожаление и жалость»: Мамиашвили об отношении к украинским борцам

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что российская сторона адаптировалась к текущей ситуации, которая вызывает лишь сожаление и жалость к коллегам из Украины. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не буду назвать фамилии – они, к огромному сожалению, под большим вниманием. Даже простое рукопожатие может привести к плохим последствиям для украинских борцов», – пояснил глава ФСБР.

При этом он добавил, что российские представители свободны в своем выборе общения, в отличие от украинских коллег, находящихся под тотальным контролем, однако при общении с представителями украинской стороны он выразил надежду на скорую нормализацию обстановки в будущем.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе. Единственное золото в российской команде завоевал борец Заур Угуев, став чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма. В финальной схватке Угуев сломил сопротивление иранца Ахмада Мохаммаднежада, одержав победу со счетом 11:2.

