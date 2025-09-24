На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сожаление и жалость»: Мамиашвили об отношении к украинским борцам

Глава ФСБР Мамиашвили: рукопожатие может иметь последствия для украинских борцов
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что российская сторона адаптировалась к текущей ситуации, которая вызывает лишь сожаление и жалость к коллегам из Украины. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не буду назвать фамилии – они, к огромному сожалению, под большим вниманием. Даже простое рукопожатие может привести к плохим последствиям для украинских борцов», – пояснил глава ФСБР.

При этом он добавил, что российские представители свободны в своем выборе общения, в отличие от украинских коллег, находящихся под тотальным контролем, однако при общении с представителями украинской стороны он выразил надежду на скорую нормализацию обстановки в будущем.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе. Единственное золото в российской команде завоевал борец Заур Угуев, став чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма. В финальной схватке Угуев сломил сопротивление иранца Ахмада Мохаммаднежада, одержав победу со счетом 11:2.

Ранее российский футболист рассказал об отношении украинцев к нему.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами