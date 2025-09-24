Бывший президент «Спартака» дал совет по будущему форварда команды

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о будущем форварда команды Манфреда Угальде, об этом сообщает Матч ТВ.

Его комментарий последовал после того, как костариканский футболист оформил дубль в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» (2:1).

Червиченко отметил, что Угальде действует результативно, но его голевые всплески носят эпизодический характер. По мнению экс-руководителя, клубу следует воспользоваться моментом и продать игрока после непродолжительной серии голов, чтобы не ждать следующей результативной паузы.

В прошлом сезоне Угальде стал лучшим бомбардиром чемпионата России забив 17 мячей. В текущем чемпионате «Спартак» после девяти туров занимает шестое место в таблице.

Ранее «Спартак» стал единственным клубом РПЛ без голов от россиян.