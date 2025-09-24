На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спортсмен получил тяжелую травму от мяча, летевшего со скоростью 160 км/ч

Бейсболист «Кливленда» Фрай был госпитализирован с тяжелыми травмами
true
true
true
close
David Richard-Imagn Images/Reuters

Бейсболист «Кливленда» Дэвид Фрай был госпитализирован с тяжелыми травмами, когда бейсбольный мяч на огромной скорости попал ему в голову. Об этом в соцсетях сообщил Barstool Sports .

Подачу выполнил питчер «Детройта» Тарик Скубал.

Инцидент случился в матче MLB. Подача Скубала, скорость которой составила около 160 км/ч (99 миль в час), миновала биту отбивающего и попала Фраю прямо в голову. Игра была немедленно остановлена, на поле вышли медики и тренеры. У спортсмена было зафиксировано кровотечение, и его пришлось вывести с поля.

По предварительным данным, бейсболист получил черепно-мозговую травму, лишился зуба и, возможно, сломал челюсть. В настоящее время он находится в больнице, где врачи оценивают его состояние.

Несмотря на шоковый инцидент, матч был доигран. «Кливленд Гардианс» смогли занести три очка в том самом иннинге, что в итоге принесло им победу. Сам Скубал покинул поле по окончании шестого иннинга.

Ранее хоккеист команды «Стандарт плюс» избил человека клюшкой в Москве.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами