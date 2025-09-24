Стало известно, восстановится ли Овечкин от травмы к началу сезона НХЛ

Представитель форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков заявил, что хоккеист восстановится от травмы к началу нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Sport24.

«У Александра все нормально. К сезону он будет готов, все хорошо. Повреждение не комментируем», — сказал Чистяков.

18 сентября игрок покинул первую тренировку команды из-за травмы нижней части тела. 23 сентября стало известно, что хоккеист вернулся к неконтактным тренировкам на льду.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Ранее в «Вашингтоне» сделали заявление о состоянии Овечкина после травмы.