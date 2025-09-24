Тарасова о фигуристке Петросян на Олимпиаде: зал сойдет с ума от восторга

Татьяна Тарасова считает, что судьи не будут предвзяты к Петросян на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что судьи не будут предвзято относится к Аделии Петросян на Олимпиаде, передает RT.

«Если та же Петросян подойдет к Играм на пике формы и прыгнет в произвольной программе свои два четверных, зал сойдет с ума от восторга. Ну и как в этой ситуации вести себя судьям?» — сказала Тарасова.

Петросян за два проката на квалификационном турнире в Пекине набрала 209,63 балла и заняла первое место. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

Среди мужчин лидером отборочных соревнований также стал россиянин: по сумме двух прокатов Петр Гуменник заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

Ранее сообщалось о том, что Петросян после отбора на ОИ-2026 может выступить в России.