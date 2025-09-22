На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это неправильно!» — экс-вратарь «Интера» выступил против переименования трофея Льва Яшина

Экс-голкипер Фрей раскритиковал инициативу о переименовании трофея Льва Яшина
Олег Ласточкин/РИА Новости

Бывший вратарь миланского «Интера» и сборной Франции Себастьян Фрей резко выступил против возможного переименования награды лучшему вратарю сезона, носящей имя Льва Яшина. Об этом сообщает издание Legalbet.

По его словам, достижения советского голкипера являются уникальными, что делает его лучшим в истории.

«Это неправильно! Яшин – единственный вратарь в истории футбола, который выигрывал «Золотой мяч». Он лучший из лучших, он икона для многих поколений вратарей. Эта награда должна носить имя только Льва Яшина! И никого другого. Иначе не может быть», – заявил Фрей.

Поводом для критики стало предложение представителей Англии на исполкоме УЕФА переименовать награду. Уникальный статус Яшина подтверждается его достижениями: он является олимпийским чемпионом 1956 года, чемпионом Европы 1960, пятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка страны в составе «Динамо».

Ранее ЦСКА обыграл «Сочи» в заключительном матче 9-го тура РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
