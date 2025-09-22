Булыкин рассказал, кто получит «Золотой мяч»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также многих зарубежных клубов, включая немецкий «Байер», «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о премии «Золотой мяч», предсказав, что ее получит 18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

«Думаю, Ямалю дадут. Не знаю, какие там критерии… Конечно же, есть крупные победы, как Лига чемпионов, и эти футболисты должны больше очков набирать, но так как это стало практически как «Оскар» в Голливуде, думаю, что больше шансов получить у Ямаля», — подчеркнул Булыкин.

Испанец, выигравший с «Барселоной» национальный чемпионат, считается одним из главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». Сообщается, что футболист готовит грандиозную вечеринку в Париже, где проходит церемония, в случае получения награды. Другими главными претендентами считаются Усман Дембеле, Витинья и Ашраф Хакими из французского «ПСЖ», выигравшие в прошлом сезоне с клубом четыре трофея, включая Лигу чемпионов, а также Мохамед Салах, ставший чемпионом Англии с «Ливерпулем».

