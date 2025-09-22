На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Булыкин рассказал, кто получит «Золотой мяч»

Булыкин: «Золотой мяч» дадут Ямалю, потому что премия превратилась в «Оскар»
true
true
true
close
Pedro Nunes/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также многих зарубежных клубов, включая немецкий «Байер», «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о премии «Золотой мяч», предсказав, что ее получит 18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

«Думаю, Ямалю дадут. Не знаю, какие там критерии… Конечно же, есть крупные победы, как Лига чемпионов, и эти футболисты должны больше очков набирать, но так как это стало практически как «Оскар» в Голливуде, думаю, что больше шансов получить у Ямаля», — подчеркнул Булыкин.

Испанец, выигравший с «Барселоной» национальный чемпионат, считается одним из главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». Сообщается, что футболист готовит грандиозную вечеринку в Париже, где проходит церемония, в случае получения награды. Другими главными претендентами считаются Усман Дембеле, Витинья и Ашраф Хакими из французского «ПСЖ», выигравшие в прошлом сезоне с клубом четыре трофея, включая Лигу чемпионов, а также Мохамед Салах, ставший чемпионом Англии с «Ливерпулем».

Ранее у тренерского штаба «Спартака» заметили проблемы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами