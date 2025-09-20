На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ISU выложил видео проката Гуменника, добавив песню на украинском языке

ISU выложил видео проката Гуменника с песней на украинском языке
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в своих соцсетях видео проката российского фигуриста короткой программы на отборе ОИ-2026 Петра Гуменника, с песней на украинском языке.

При этом Гуменник во время олимпийского отборочного турнира в Пекине выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер».

Гуменник получил за свой прокат 93,80 балла, безошибочно исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

В мужском одиночном катании разыгрываются пять квот на Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, они пройдут с 6 по 22 февраля.

Российские одиночники выступают в нейтральном статусе. В танцах на льду и парном катании спортсменов из РФ не допустили.

Накануне российская фигуристка Аделия Петросян выступила на отборочном турнире Олимпиады-2026. Она получила за свое выступление получила 68,72 балла. На втором месте расположилась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за свой прокат набрала 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хедрикс, выступление которой судьи оценили в 66,92 балла.

Ранее в ISU восхитились фигуристкой Петросян.

Загрузка
