Российские игроки в Турции столкнулись с задержкой зарплат

В турецком клубе «Серик» образовалась двухмесячная задолженность по выплатам перед игроками и тренерским штабом. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Совладельцем команды является Туфан Садыгов – бывший инвестор футбольного клуба «Химки», признанного банкротом в сентябре 2025 года.

Этим летом «Серик» усилился российскими специалистами и футболистами. Главным тренером был назначен Сергей Юран, а в состав перешли семь легионеров: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артем Юран. Задержка выплат совпала по времени с банкротством «Химок», чья задолженность перед бюджетом превысила 448 миллионов рублей.

Клуб пока не прокомментировал ситуацию. Игроки рассматривают возможность обращения в профильные организации Международной федерации футбола (ФИФА) для защиты своих прав. На текущий момент команда продолжает участие в турецкой лиге, однако финансовые проблемы могут отразиться на спортивных результатах.

Клуб идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав за шесть туров десять очков.

