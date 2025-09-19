«Судьи могли дать и больше»: Тарасова — о выступлении Петросян в квалификации ОИ

Российская фигуристка Аделия Петросян продемонстрировала максимум своих возможностей в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Выступление Аделии оставило правильное впечатление. Она сделала все, что могла. Справедлива ли ее оценка? Ну, можно было бы поставить и побольше, легко. У нее все элементы были очень техничные. Была одна помарка — не ошибочка, а просто ерунда», — заявила Тарасова.

Петросян выступала под четвертым стартовым номером под попурри из хитов Майкла Джексона. За свой прокат она получила 68,72 балла. Ее личный рекорд в короткой программе составляет 70,86 балла.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее Петросян расплакалась после короткой программы на олимпийском отборе.