Губерниев рассказал, столкнутся ли российские фигуристы с провокациями

Губерниев уверен, что российские фигуристы не столкнутся с провокациями

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что не ожидает провокаций по отношению к россиянам на олимпийском отборе.

«Я хочу сказать депутатам: «Друзья, к сожалению, вы не можете поехать и посмотреть соревнования, потому что находитесь под санкциями. Но какие вы провокации ждете? Со стороны кого?» — сказал Губерниев.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее российская фигуристка травмировалась перед отборочным турниром Олимпиады-2026.