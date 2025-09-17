Емельяненко назвал самую значимую победу в карьере

Боец ММА Емельяненко назвал победу над Ногейрой самой значимой в карьере

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко на встрече с жителями Старого Оскола рассказал о самой значимой победе в профессиональной карьере.

Спортсмен заявил, что считает самым важным успехом победу над бразильцем Антониу Родригу Ногейрой в 2003 году в рамках турнира PRIDE 25.

«Я знал, что это сильнейший соперник. Слава богу, победил и стал номером один по рейтингам в мире. Еще сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка. Бывает тяжело и психологически, но важно не опускать руки и идти вперед», — заявил Емельяненко.

4 февраля 2023 года состоялся последний на данный момент бой Федора Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

