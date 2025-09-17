На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Емельяненко назвал самую значимую победу в карьере

Боец ММА Емельяненко назвал победу над Ногейрой самой значимой в карьере
close
MMAjunkie

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко на встрече с жителями Старого Оскола рассказал о самой значимой победе в профессиональной карьере.

Спортсмен заявил, что считает самым важным успехом победу над бразильцем Антониу Родригу Ногейрой в 2003 году в рамках турнира PRIDE 25.

«Я знал, что это сильнейший соперник. Слава богу, победил и стал номером один по рейтингам в мире. Еще сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка. Бывает тяжело и психологически, но важно не опускать руки и идти вперед», — заявил Емельяненко.

4 февраля 2023 года состоялся последний на данный момент бой Федора Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Ранее звезда бокса подал в суд на бывшую невесту с требованием вернуть подарки за $350 тысяч.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами