Россиянка вышла в финал чемпионата мира по борьбе

Российская спортсменка Алина Касабиева вышла в финал чемпионата мира по борьбе.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 65 кг она одержала победу над Тувшинджаргал Энхджин, представляющей Монголию. В решающем поединке Касабиева встретится с японской спортсменкой.

Чемпионат мира завершится 21 сентября. На мировом первенстве российские спортсмены выступают в нейтральном статусе после решения Объединенного мира борьбы (UWW), основанного на рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК).

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

