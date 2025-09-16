Иностранный тренер осудил слова украинского футболиста про «Зенит»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал слова бывшего футболиста команды украинца Ярослава Ракицкого, который с использованием ненормативной лексики оскорбил команду из Санкт-Петербурга, передает Sport24.

«Слова Ракицкого — скандальные. Ненормально так говорить. Не знаю, что ему такого сделали в «Зените». Другое дело, что он украинец. Сейчас такая ситуация в Европе. Мое мнение: неправильно и ненормально позволять себе такое», — сказал Петржела.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Он разорвал контракт с петербургским клубом в феврале 2022 года «в связи с тяжёлой семейной ситуацией».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Ракицкий заявил, что у цивилизованного мира нет ничего общего с Россией.