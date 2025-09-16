Глава «Динамо» рассказал о переговорах с бразильцем

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для Legalbet рассказал о подписанном бело-голубыми новом контракте с бразильским атакующим полузащитником Бителло.

«Продление контракта Бителло? Да, были переговоры, контракт продлен. Тяжелые ли были переговоры или нет — это вопрос субъективный. Они были длительные, были определенные моменты, шероховатости. Но самое главное, что у обеих сторон было желание сотрудничать», — рассказал Гафин.

Глава совета директоров «Динамо» подчеркнул также, что в итоге обе стороны смогли прийти к устраивающим их условиям, а самого Бителло подписание нового договора сподвигло на дубль в следующем же матче в дерби против московского «Спартака» (2:2), где он в целом сыграл удачно.

Бителло играет в составе бело-голубых с осени 2023 года, и в текущем сезоне на его счету два забитых мяча и столько же результативных передач в девяти проведенных встречах Российской премьер-лиги и Кубка страны. Бразилец подписал новый договор с «Динамо» до лета 2031 года.

