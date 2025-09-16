На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава «Динамо» рассказал о переговорах с бразильцем

Председатель совета директоров «Динамо» Гафин: новый контракт воодушевил Бителло
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для Legalbet рассказал о подписанном бело-голубыми новом контракте с бразильским атакующим полузащитником Бителло.

«Продление контракта Бителло? Да, были переговоры, контракт продлен. Тяжелые ли были переговоры или нет — это вопрос субъективный. Они были длительные, были определенные моменты, шероховатости. Но самое главное, что у обеих сторон было желание сотрудничать», — рассказал Гафин.

Глава совета директоров «Динамо» подчеркнул также, что в итоге обе стороны смогли прийти к устраивающим их условиям, а самого Бителло подписание нового договора сподвигло на дубль в следующем же матче в дерби против московского «Спартака» (2:2), где он в целом сыграл удачно.

Бителло играет в составе бело-голубых с осени 2023 года, и в текущем сезоне на его счету два забитых мяча и столько же результативных передач в девяти проведенных встречах Российской премьер-лиги и Кубка страны. Бразилец подписал новый договор с «Динамо» до лета 2031 года.

Ранее футболист из Европы признался в любви к России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами