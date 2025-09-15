ФИФА объединила международные паузы на сборные в сентябре и октябре

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в международный календарь, объединив сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

На сегодняшний момент осенью существует три перерыва на матчи сборных — в сентябре, октябре и ноябре. С 2026 года ФИФА внедряет единый перерыв продолжительностью 16 дней в сентябре и октябре.

Первый перерыв в международных матчах национальных сборных в предстоящем году запланирован на период с 21 сентября по 6 октября. Таким образом, сборные смогут проводить в этот временной отрезок по четыре матча. Международный перерыв в ноябре будет проходить в период с 9 по 17 число 2026 года. В этот отрезок для каждой сборной запланировано по два матча.

Новое расписание будет действовать как минимум до 2030 года.

Россия официально отстранена от турниров ФИФА, как и от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому российская национальная команда может проводить только товарищеские встречи.

