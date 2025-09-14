На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сидит в своей стране, у нас нет общения»: в СКР сожалеют о Викторе Ане

РИА Новости

Союз конькобежцев России (СКР) не поддерживает отношения с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном. Об этом ТАСС рассказал президент организации Николай Гуляев.

«У нас давно уже с ним общения нет. У нас со всеми хорошие отношения, но он сейчас сидит в своей стране, и местные условия не предполагают общение. И мы были бы рады его видеть у себя, но это физически невозможно», — заявил Гуляев.

Ан Хен Су, взявший в России имя Виктор (по его словам, в том числе — в честь Виктора Цоя) до 2011 года представлял на международных соревнованиях Южную Корею. В составе этой команды он трижды брал золото Олимпийских игр. Олимпиаду 2010 года он пропустил, так как не смог отобраться на национальном первенстве после травмы. Также у него произошел конфликт с представителем местной конькобежной федерации.

После этого Ан получил российское гражданство и сумел выступить на домашней Олимпиаде 2014 года. Тогда ему удалось взять еще три золотые медали, а затем спортсмен принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Гуляев сообщил о проблемах Ана на родине.

