Выигравшего для России три золота Сочи-2014 преследуют в Южной Корее

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в интервью ТАСС заявил, что принявший российское гражданство кореец Виктор Ан испытывает трудности на родине из-за опыта выступлений в составе сборной России.

По его словам, подобный бэкграунд мешает ему полноценно работать.

«У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за Россию», — заявил Гуляев.

Виктор Ан до 2011 года представлял на международных соревнованиях Южную Корею. В составе этой команды он трижды брал золото Олимпийских игр. Олимпиаду 2010 года он пропустил, так как не смог отобраться на национальном первенстве после травмы. Также у него произошел конфликт с представителем местной конькобежной федерации.

После этого Ан получил российское гражданство и сумел выступить на домашней Олимпиаде 2014 года. Тогда ему удалось взять еще три золотые медали, а затем спортсмен принял решение о завершении профессиональной карьеры.

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