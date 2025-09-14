На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Долгожданный выход на поле»: представитель Захаряна оценил его перспективы

Представитель футболиста Захаряна порадовался его выходу против «Реала»
Global Look Press

Футболист «Реал Сосьедада» Арсен Захарян впервые после длительного восстановления вышел на поле: он появился на замену в противостоянии с мадридским «Реалом» (1:2). Представитель игрока Геннадий Голубин в комментарии «Чемпионату» выразил надежду, что Захарян будет получать игровое время.

«Конечно, все долго ждали возвращения Арсена. Случился действительно долгожданный выход на поле. Наконец-то Арсен вышел играть именно центрального полузащитника, но счет к тому моменту уже был 2:1 — мадридский «Реал» держал преимущество и результат. Но я оцениваю все положительно», — заявил он.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В турнире сезона-2023/24 российский футболист провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее стало известно, отдадут ли Захаряна в аренду.

Футбол. Чемпионат Испании
