Карпина увольняют из «Динамо»? В клубе разъяснили ситуацию

Гендир «Динамо» Пивоваров заявил о доверии к тренеру Карпину
Владимир Федоренко/РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Валерия Карпина. В комментарии ТАСС он призвал не ориентироваться на подобную информацию и не полагаться на эмоции.

«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», — сказал Пивоваров.

Накануне «Динамо» на своем поле упустило победу над столичным «Спартаком», ведя по ходу встречи. Игра завершилась со счетом 2:2. Первыми красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

После восьми туров бело-голубые набрали девять очков и идут на восьмом месте в турнирной таблице. Они отстают от 10-кратных чемпионов России на три балла.

Ранее руководитель «Спартака» высказался о будущем Станковича.

