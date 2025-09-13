«Ахмат» Черчесова упустил победу над «Локомотивом» в РПЛ

Грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл грозненский клуб, на 46-й минуте отличился Эгаш Касинтура, его ассистентом выступил Георгий Мелкадзе. «Железнодорожники» сравняли на 80-й минуте: гол оформил Алексей Батраков с передачи Александра Сильянова.

Встречу рассудила бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Благодаря этому результату «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 16 очков, такое же количество баллов у идущего вторым «Краснодара». При этом «быки» еще не сыграли свой матч в восьмом туре, как и московский ЦСКА и калининградская «Балтика», в активе которых по 15 очков. На счету «Ахмата», которым руководит Станислав Черчесов, девять очков и девятая строчка в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ «железнодорожники» сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо» 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Ахмат» сразится в тот же день с «Пари Нижним Новгородом», матч начнется в 14:30 мск.

Ранее экс-игрок «Локомотива» отказал клубу РПЛ из-за маленькой зарплаты.