Бывший директор «Спартака» раскритиковал руководство клуба за трансферную политику

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин в комментарии для Legalbet заявил, что красно-белые, как и другие клубы Российской премьер-лиги, тратят деньги не рационально, не пытаясь зарабатывать. Специалист возмутился тем, что «Спартак» этим летом отпустил ряд игроков бесплатно или практически бесплатно, хотя сам платил за них деньги.

«Такой вопрос нужно задавать руководству клуба. Если бы у них не было денег, они бы этой дорогой не шли. Еще я бы задал этот вопрос агентам, которые в любом случае получают свои проценты. Их работа позволяет вести такую работу, чтобы игрок покидал клуб бесплатно. В некоторых случаях это просто недоработка самого клуба, потому что нужно раньше вести переговоры с футболистами, ведь за шесть месяцев до окончания контракта они могут вести переговоры с другими командами и заключать предварительные договоры», — считает Заварзин.

При этом специалист подчеркнул, что главной проблемой является большой бюджет «Спартака», из-за чего в клубе просто не считают деньги, тратя их нерационально, полагая, что «будут качать нефть всю жизнь». Вспоминая свою работу в клубе, Заварзин отметил, что ему постоянно приходилось думать, где найти средства на содержание команды, в то время как сейчас такой проблемы у красно-белых нет.

