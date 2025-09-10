На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший директор «Спартака» раскритиковал руководство клуба за трансферную политику

Экс-директор «Спартака» Заварзин: в клубе думают, что будут нефть всю жизнь качать
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин в комментарии для Legalbet заявил, что красно-белые, как и другие клубы Российской премьер-лиги, тратят деньги не рационально, не пытаясь зарабатывать. Специалист возмутился тем, что «Спартак» этим летом отпустил ряд игроков бесплатно или практически бесплатно, хотя сам платил за них деньги.

«Такой вопрос нужно задавать руководству клуба. Если бы у них не было денег, они бы этой дорогой не шли. Еще я бы задал этот вопрос агентам, которые в любом случае получают свои проценты. Их работа позволяет вести такую работу, чтобы игрок покидал клуб бесплатно. В некоторых случаях это просто недоработка самого клуба, потому что нужно раньше вести переговоры с футболистами, ведь за шесть месяцев до окончания контракта они могут вести переговоры с другими командами и заключать предварительные договоры», — считает Заварзин.

При этом специалист подчеркнул, что главной проблемой является большой бюджет «Спартака», из-за чего в клубе просто не считают деньги, тратя их нерационально, полагая, что «будут качать нефть всю жизнь». Вспоминая свою работу в клубе, Заварзин отметил, что ему постоянно приходилось думать, где найти средства на содержание команды, в то время как сейчас такой проблемы у красно-белых нет.

Ранее сообщалось, что Федора Смолова могут посадить в тюрьму за драку в «Кофемании»

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами