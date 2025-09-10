На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защитник ЦСКА открыл бизнес по перепродаже обуви

Защитник ЦСКА Круговой открыл бизнес по перепродаже кроссовок
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой и сборной России по футболу в интервью Sport24 рассказал, что стал бизнесменом.

Футболист заявил, что открыл с партнером онлайн-магазин, специализирующийся на продаже обуви.

«Люди часто выбирают купить кроссовки в России за 40 тысяч, хотя мы готовы привезти точно такие же в два раза дешевле. Какой смысл переплачивать?» — заявил Круговой.

Также спортсмен заявил, что на данный момент его бизнес находится в убытках, однако их размер нельзя назвать серьезным.

«Минус небольшой, но затрат не так много. Главное, что есть люди, которые заказывают», — заключил игрок.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 15 очков в семи турах и идет на втором месте, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Следующим соперником красно-синих будет «Ростов», эта встреча состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 14 сентября.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
