Стали известны победители первого этапа «Кубка Надежды»

Бронзовая медалистка летних Олимпийских игр--2012 по теннису Надежда Петрова назвала победителей первого этапа всероссийского проекта «Кубок Надежды»: ими стали Мария и Савелий Костылевы.

Более пятидесяти юных теннисистов от семи до двенадцати лет приняли участие в первом этапе всероссийского проекта «Кубок Надежды» во Владивостоке.

Петрова представила проект «Кубок Надежды» 20 июня 2025 года на ПЭМФ. Согласно ее словам, проект дает шанс детям из регионов проявить себя, получить профессиональную подготовку как под ее руководством, так и под руководством тренеров региональных отделений Федерации тенниса России.

Петрова — победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004 и 2012) в парном разряде; финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2010, Открытый чемпионат Франции — 2012); победительница 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде). Бронзовую медаль Олимпиады Петрова завоевала в парном разряде. Сейчас она — тренер сборной России девушек до 15 лет и основатель детской школы большого тенниса.

