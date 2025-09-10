На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны победители первого этапа «Кубка Надежды»

Надежда Петрова назвала имена победителей первого этапа «Кубка Надежды»
true
true
true
close
Пресс-служба Надежды Петровой

Бронзовая медалистка летних Олимпийских игр--2012 по теннису Надежда Петрова назвала победителей первого этапа всероссийского проекта «Кубок Надежды»: ими стали Мария и Савелий Костылевы.

Более пятидесяти юных теннисистов от семи до двенадцати лет приняли участие в первом этапе всероссийского проекта «Кубок Надежды» во Владивостоке.

Петрова представила проект «Кубок Надежды» 20 июня 2025 года на ПЭМФ. Согласно ее словам, проект дает шанс детям из регионов проявить себя, получить профессиональную подготовку как под ее руководством, так и под руководством тренеров региональных отделений Федерации тенниса России.

Петрова — победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004 и 2012) в парном разряде; финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2010, Открытый чемпионат Франции — 2012); победительница 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде). Бронзовую медаль Олимпиады Петрова завоевала в парном разряде. Сейчас она — тренер сборной России девушек до 15 лет и основатель детской школы большого тенниса.

Ранее Петрова назвала причины вылета россиянина с US Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами