На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Она удачно вышла замуж»: российская теннисистка о примере Курниковой

Теннисистка Калинская о Курниковой: она сделала для карьеры все, что могла
true
true
true
close
TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская в интервью на YouTube-канале First&Red объяснила, почему ее вдохновляет пример соотечественницы Анны Курниковой — теннисистки и фотомодели.

«Но мне нравится, что она яркая личность, что она… Я ее лично не знаю, поэтому тяжело, так сказать, с уверенностью. Но мне кажется, ей нравилась эта публичность. Она удачно вышла замуж, у нее семья, дети. Значит, у нее хорошие ценности в жизни. Она сделала для своей карьеры все, что могла», — поделилась Калинская.

Курникова — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Она — двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде и двукратная чемпионка Итогового турнира WTA в парном разряде (все четыре раза — с Мартиной Хингис). Курникова замужем за Энрике Иглесиасом.

Калинская встречалась с итальянским теннисистом Янником Синнером. Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции — 2024. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом. Однако позднее они расстались, в мае 2025 года Синнер заявил, что не состоит в отношениях.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

Ранее Калинская рассказала, что отказала в свидании 11-й ракетке мира Хольгеру Руне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами