«Она удачно вышла замуж»: российская теннисистка о примере Курниковой

Теннисистка Калинская о Курниковой: она сделала для карьеры все, что могла

Российская теннисистка Анна Калинская в интервью на YouTube-канале First&Red объяснила, почему ее вдохновляет пример соотечественницы Анны Курниковой — теннисистки и фотомодели.

«Но мне нравится, что она яркая личность, что она… Я ее лично не знаю, поэтому тяжело, так сказать, с уверенностью. Но мне кажется, ей нравилась эта публичность. Она удачно вышла замуж, у нее семья, дети. Значит, у нее хорошие ценности в жизни. Она сделала для своей карьеры все, что могла», — поделилась Калинская.

Курникова — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Она — двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде и двукратная чемпионка Итогового турнира WTA в парном разряде (все четыре раза — с Мартиной Хингис). Курникова замужем за Энрике Иглесиасом.

Калинская встречалась с итальянским теннисистом Янником Синнером. Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции — 2024. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом. Однако позднее они расстались, в мае 2025 года Синнер заявил, что не состоит в отношениях.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

Ранее Калинская рассказала, что отказала в свидании 11-й ракетке мира Хольгеру Руне.