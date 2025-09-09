«Всем пишет»: российская теннисистка отказала 11-й ракетке мира в знакомстве

Российская теннисистка Анна Калинская в интервью на YouTube-канале First&Red раскрыла, что с ней пытался познакомиться датчанин Хольгер Руне, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Часто ли меня зовут на свидания? Раньше теннисисты чаще звали меня на свидания. Сейчас я стала старше, поэтому не знаю. У некоторых нет шанса, даже не нужно писать. Кто-то писал мне примерно 10 раз и потом сдался. Это был Хольгер Руне, он всем пишет. Он слишком большого мнения о себе», - рассказала Калинская.

О попытках Руне познакомиться рассказывала также еще одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова.

До этого Калинская встречалась с итальянским теннисистом Янником Синнером. Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции — 2024. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом. Однако позднее они расстались, в мае 2025 года Синнер заявил, что не состоит в отношениях.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

