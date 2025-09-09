Звезда РПЛ сравнялся по трансферной стоимости с Роналду

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков сравнялся по трансферной стоимости с нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом информирует портал Transfermarkt.

Портал оценивает трансферную стоимость обоих футболистов в €12 млн. При этом три года назад, в 2022 году, Роналду порталом оценивался в €20 млн, а трансферная стоимость Батракова составляла €50 тыс.

За основной состав «Локомотива» Батраков, которому 20 лет, выступает с 2024 года. Всего за столичный клуб он провел 53 матча, в которых отметился 25 голами. В текущем сезоне чемпионата России возглавляет таблицу бомбардиров с шестью голами. Также он забил два мяча в семи матчах за сборную России.

6 сентября Роналду обновил собственный мировой рекорд по голам за национальную сборную. В матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Армении, 40-летний форвард оформил дубль, забив 139-й и 140-й гол за свою национальную команду. Эти мячи позволили увеличить отрыв от аргентинца Лионеля Месси, идущего вторым по голам за сборные, с активом в 114 голов.

Ранее Роналду подружился с мальчиком из Армении.