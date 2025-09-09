«Главный клуб Петербурга»: «Шанхайские Драконы» объявили акцию с обменом атрибутики СКА

Петербургская команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские Драконы» объявила акцию с целью увеличить фанбазу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Болельщикам предлагается при посещении домашних матчах обменять любую атрибутику СКА на шарф «Драконов».

«Приходи на хоккей, дорогой друг, на «СКА Арену», на домашний матч «Шанхай Дрэгонс». Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», — говорится в сообщении.

Примечательно, что первый матч команды в новом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ состоялся именно против СКА. Новое петербургское дерби завершилось результативной победой «Драконов» со счетом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шуай Фу, Никита Попугаев (дубль), Гэйдж Куинни (дубль), Борна Рендулич и Макс Эллис. У проигравшей команды отличились Валентин Зыков, Михаил Воробьев, Николай Голдобин и Рокко Гримальди.

Ранее СКА проиграл второй матч на старте сезона подряд.