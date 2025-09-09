В Госдуме ждут провокаций в отношении российских фигуристов на отборе на ОИ-2026

Депутат Журова: нашим фигуристам надо держаться и не реагировать на провокации

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник могут столкнуться с провокациями на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Такое мнение в интервью порталу «ВсеПроСпорт» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Она считает, что соперники будут делать все, чтобы вывести россиян из равновесия, возможно, даже устраивать мини-бойкоты. Она с сожалением констатировала, что такого стоит ожидать.

«Посоветую нашим ребятам держаться и не реагировать на провокации. Главное — показать свое мастерство. Уверена, что Петросян и Гуменник продемонстрируют его и квалифицируются на Олимпийские игры», — сказала Журова.

Парламентарий добавила, что судейство должно быть объективным и непредвзятым, поскольку намеренные манипуляции арбитров с оценками сразу будут заметны. Но любая ошибка может стоить россиянам места на Олимпиаде, считает парламентарий. Она припомнила ситуацию Ирины Слуцкой, которая из-за ошибки стала второй на Олимпиаде — 2002. Судьи тогда отдали победу американке Саре Хьюз.

Ранее Валиева заявила, что счастлива вернуться в Пекин.