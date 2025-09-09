На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда сборной Уругвая отстранен на девять матчей

Футболист Суарес отстранен на девять матчей за плевок в тренера соперника
true
true
true
close
Sam Navarro/Reuters

Нападающий американского «Интер Майами» Луис Суарес наказан за плевок в члена тренерского штаба команды «Сиэтл Саундерс». Об этом сообщает пресс-служба MLS.

Инцидент произошел по окончании финального матча Кубка лиг, который «Сиэтл» выиграл 3:0. Разъяренный Суарес подбежал к тренерам чужой команды и плюнул в одного из них.

«Никому не нравится такое поведение в конце игры. Если есть реакция, это может быть провокацией, но я не знаю, что произошло», — заявил главный тренер «Интера» Хавьер Маскерано на послематчевой пресс-конференции.

В итоге в отношении 38-летнего футболиста было принято жесткое решение.

«Форвард «Интер Майами» Луис Суарес» отстранен на три матча регулярного чемпионата MLS. Он пропустит игры с «Шарлотт» (13 сентября), «Сиэтл Саундерс» (16 сентября) и «Ди Си Юнайтед» (20 сентября)», — говорится в заявлении лиги.

Стоит отметить, что ранее уругваец получил дисквалификацию на шесть игр следующего сезона Кубка лиги. Таким образом, суммарное наказание составило девять матчей.

Ранее Италия и Израиль забили в одном матче девять мячей на двоих.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами