Экс-тренер сборной назвал лучшую команду в истории российского футбола

Владимир Песня/РИА Новости

Московское «Динамо» под руководством Сергея Силкина было лучшей командой в истории российского футбола. Такое мнение в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» выразил главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа», бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий.

«Это было «Динамо» Силкина. И я хочу сказать, что по зрелищности, по качеству вот то «Динамо» — это, наверное, вообще лучшая команда за всю историю российского футбола. Семшов, Кураньи, Самедов, Кокорин… Там просто потрясающая была команда, — считает Слуцкий.

Специалист напомнил, что Силкин возглавил «Динамо» после отставки Миодрага Божовича и позволил своим подопечным «абсолютно все». По словам Слуцкого, команда выглядела блестяще.

Минувшим летом главным тренером бело-голубых стал Валерий Карпин, вернувшись к совмещению постов с работой в сборной России. Однако при нем москвичи в семи турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали восемь очков и идут на девятом месте в турнирной таблице. Карпин сменил во главе «Динамо» чеха Марцела Личку.

Ранее стало известно, что лидер «Динамо» сможет сыграть со «Спартаком».

