Тутберидзе грозит штраф за нарушение отчетности

Тренеру Тутберидзе грозит штраф за нарушение страховой отчетности
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе может быть оштрафована за нарушение страховой отчетности. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, специалист не сдала вовремя в социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. За данное нарушение Тутберидзе может быть оштрафована на сумму от 300 до 500 рублей.

Этери Тутберидзе начала тренерскую карьеру в Соединенных Штатах в 1991 году. В 1998-м вернулась в Россию, заочно окончила Государственную академию физической культуры, занималась подготовкой фигуристов в московских детско-юношеских спортивных школах. С 2013 года является старшим тренером отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70».

Среди самых известных воспитанниц Тутберидзе: олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, двукратная чемпионка мира и серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, серебряная медалистка Олимпиады Александра Трусова, чемпионка Европы Алена Косторная.

Ранее Николай Картозия рассказал, как Этери Тутберидзе уговорили вести реалити-шоу.

Зимние виды спорта
