Тутберидзе грозит штраф за нарушение отчетности

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе может быть оштрафована за нарушение страховой отчетности. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, специалист не сдала вовремя в социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. За данное нарушение Тутберидзе может быть оштрафована на сумму от 300 до 500 рублей.

Этери Тутберидзе начала тренерскую карьеру в Соединенных Штатах в 1991 году. В 1998-м вернулась в Россию, заочно окончила Государственную академию физической культуры, занималась подготовкой фигуристов в московских детско-юношеских спортивных школах. С 2013 года является старшим тренером отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70».

Среди самых известных воспитанниц Тутберидзе: олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, двукратная чемпионка мира и серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, серебряная медалистка Олимпиады Александра Трусова, чемпионка Европы Алена Косторная.

