«Карпин спустит всех собак»: ветеран ЦСКА о матче России с Катаром

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин раскрыл, чего ждет от товарищеского матча сборных России и Катара, и предположил, какие изменения произойдут с российской командой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Катар сильнее, чем Иордания. Поэтому Карпин берет основных футболистов именно на игру с Катаром. После Иордании он точно спустит собак в раздевалке. В Катаре мы увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе. Пресса сейчас не очень хорошая», — сказал Гришин.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. Матч начнется в 18:15 по московскому времени.

4 сентября российские футболисты провели первый матч в рамках сентябрьского сбора и сыграли вничью с национальной командой Иордании. В 2025 году национальная команда также сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборная России назвала футболистов, отправившихся на матч с Катаром.