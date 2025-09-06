На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинская шахматистка отказалась жать руку россиянке на международном турнире

Российская шахматистка Гунина заявила, что украинка Музычук не пожала ей руку
Максим Богодвид/РИА Новости

Украинская шахматистка Мария Музычук не стала жать руку представительнице России Валентине Гуниной до матча на турнире Grand Swiss — 2025. Об этом рассказала сама Гунина в своем Telegram-канале.

Музычук решила не обмениваться с россиянкой рукопожатиями, после чего одержала над ней победу.

«Мне не пожали руку. Мы с Аней Шухман обсуждали это перед туром. Хотя на техническом собрании ничего такого не было», — написала Гунина.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

21 июля Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России до командного чемпионата мира 2025 года. Турнир пройдет в ноябре в испанском городе Линарес. Решение было принято на заседании FIDE: россиянки выступят под нейтральным флагом, если будет получено письмо об отсутствии возражений от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее российские шахматисты выиграли Всемирную юношескую шахматную олимпиаду.

