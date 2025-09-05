На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион КХЛ стартовал с победы в новом сезоне

«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Трактор» в матче-открытии КХЛ
Александр Щербак/ТАСС

Ярославский «Локомотив» одолел челябинский «Трактор» в матче-открытии нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол нового сезона КХЛ оформил игрок «Локомотива» Егор Сурин, отличившийся за 17 секунд до конца второго периода. «Трактор» сравнял на 53-й минуте, шайбу забросил Пьеррик Дюбе, его ассистентами выступили Михаил Григоренко и Джош Ливо.

В овертайме команды шайб не забросили, все решила серия послематчевых буллитов, где точнее оказались игроки ярославского клуба.

Следующий матч «Локомотив» также проведет на домашней арене и сыграет с «Северсталью» 9 сентября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Трактор» на выезде 7 числа сразится с «Барысом». Начало матча — 14:30 мск.

Чемпионский титул защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив» из Ярославля. Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее в пробе дисквалифицированного гендиректора «Сочи» нашли шесть запрещенных веществ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
